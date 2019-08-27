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Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

1 saat önce

Gaziantep merkezli 15 ilde yapılan FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı, System.String[]

Gaziantep merkezli 15 ilde yapılan FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin 'TSK içindeki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 23 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında yüzbaşı ve astsubayların da bulunduğu 23 askeri yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Gaziantep merkezli İzmir, Ankara, Giresun, Kahramanmaraş, Hatay, Mardin, Kilis, Şırnak, Erzurum, Adana, Ağrı, Hakkari, Kocaeli ve Kırklareli'nde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:49 Kaynak: İHA
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