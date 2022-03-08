Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

08.03.2022 12:54
Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Gaziantep merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda terör örgütüyle iltisaklı kurumlarda kaydı bulunan ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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