Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

Gaziantep merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda terör örgütüyle iltisaklı kurumlarda kaydı bulunan ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.