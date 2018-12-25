Son Dakika Haberleri: Gaziantep Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, muvazzafların da aralarında yer aldığı 23 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Gaziantep merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, muvazzafların da aralarında yer aldığı 23 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 muvazzaf ve 14 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Gaziantep merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 6 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:16 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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