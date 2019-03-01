Gaziantep Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Gaziantep merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY yönelik Gaziantep, Osmaniye
, Şırnak
, Mersin
ve Adana
'da düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:25 Kaynak: AA
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