Gaziantep merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Gaziantep merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına almıştı. Bugün devam eden operasyonda 2 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.