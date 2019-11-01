Son Dakika Haberleri: Gaziantep merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Son Dakika Güncel Gaziantep merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Gaziantep merkezli FETÖ/PDY operasyonu

6 saat önce

Gaziantep merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Gaziantep merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına almıştı. Bugün devam eden operasyonda 2 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a yükseltti
ABD, Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Raporda yine YPG'ye yer verilmedi "KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 04:40:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep merkezli FETÖ/PDY operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]