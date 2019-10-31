Son Dakika Haberleri: Gaziantep merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı
Son Dakika Güncel Gaziantep merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

7 saat önce

Gaziantep merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Gaziantep merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Gaziantep merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce Gaziantep'te 5, Şanlıurfa'da ise 1 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:10 Kaynak: AA
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