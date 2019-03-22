Son Dakika Haberleri: Gaziantep Merkezli Hırsızlık Operasyonunda 6 Tutuklama

Gaziantep Merkezli Hırsızlık Operasyonunda 6 Tutuklama

1 saat önce

GAZİANTEP'te jandarmanın kent merkezi ve Şanlıurfa'da yaptığı operasyonda hayvan, fıstık, çay, motorlu araç hırsızlığı gibi 9 ayrı olaya karışan 13 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Merkezli Hırsızlık Operasyonunda 6 Tutuklama, System.String[]
GAZİANTEP'te jandarmanın kent merkezi ve Şanlıurfa'da yaptığı operasyonda hayvan, fıstık, çay, motorlu araç hırsızlığı gibi 9 ayrı olaya karışan 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kentte meydana gelen hayvan, fıstık, motorlu araç, çay hırsızlığı ile evden ve iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olaya karıştığı değerlendirilen şüphelilerin cep telefonları jandarma tarafından 3 ay boyunca dinlendi. Çalışmaların sonucunda ekipler yaptıkları operasyonda hayvan, fıstık, motorlu araç, çay hırsızlığı ile evden ve işyerinden hırsızlık suçlarına karıştığı belirlenen 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 25 bin lira olan çalıntı boya, üzerinde suç mağdurlarının isimleri yazılı boş çuvallar, 4 hayvan küpesi, yaklaşık 1 ton çalıntı çay ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Jandarma hırsızlık olaylarına karışan 8 şüpheliyi yakalamak için Gaziantep ve Şanlıurfa'da 10 adrese daha operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı adreslerde yapılan aramalarda 3 av tüfeği, hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen 2 demir kesme makası ile 1 testere, 1 döner bıçağı, 1 adet kar maskesi, 1 eldiven, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 1 oto teybi, 1 elektrikli hızar makinesi ele geçirildi.

Olaylara karışan 3 şüphelinin yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:18 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Gaziantep, Güncel
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