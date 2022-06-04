Gaziantep merkezli hırsızlık şebekesi operasyonunda 28 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep merkezli hırsızlık şebekesi operasyonunda 28 zanlı tutuklandı

04.06.2022 11:35
Gaziantep merkezli hırsızlık şebekesi operasyonunda 28 zanlı tutuklandı

Gaziantep merkezli 13 ilde hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Gaziantep merkezli 13 ilde hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, hırsızlık şebekesine yönelik soruşturma kapsamında 31 Mayıs'ta 13 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 53 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir zanlının sağlık sorunları nedeniyle hastanede olduğu öğrenildi.

Firari 17 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, hırsızlık şebekesine yönelik soruşturma kapsamında 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gözaltı kararı verilen 71 şüphelinin yakalanması amacıyla 31 Mayıs'ta operasyon düzenlenmiş, zanlılardan 54'ü gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep merkezli hırsızlık şebekesi operasyonunda 28 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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