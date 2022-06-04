Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 28'i tutuklandı, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1'inin ise sağlık sorunu dolayısıyla hastanede olduğu öğrenildi.

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 350 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep merkezli hırsızlık şebekesine operasyonda 28 tutuklama - Son Dakika

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