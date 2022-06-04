Gaziantep merkezli hırsızlık şebekesine operasyonda 28 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep merkezli hırsızlık şebekesine operasyonda 28 tutuklama

04.06.2022 16:27
Gaziantep merkezli hırsızlık şebekesine operasyonda 28 tutuklama

GAZİANTEP merkezli 13 ilde hırsızlık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 54 şüpheliden 28'i tutuklandı.

GAZİANTEP merkezli 13 ilde hırsızlık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 54 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tespit edilen hırsızlık şebekesine yönelik 13 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'evden hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali, azmettirme ve suça iştirak' suçlarını işlediği iddia edilen 53 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 28'i tutuklandı, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1'inin ise sağlık sorunu dolayısıyla hastanede olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında aranan 17 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Gaziantep merkezli hırsızlık şebekesine operasyonda 28 tutuklama
Gaziantep merkezli hırsızlık şebekesine operasyonda 28 tutuklama
Gaziantep merkezli hırsızlık şebekesine operasyonda 28 tutuklama
Gaziantep merkezli hırsızlık şebekesine operasyonda 28 tutuklama
Gaziantep merkezli hırsızlık şebekesine operasyonda 28 tutuklama
YORUMLAR
500
Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 350 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 350 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı Başkan Şahin M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksini gezdi Başkan Şahin M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksini gezdi
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep merkezli hırsızlık şebekesine operasyonda 28 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:26 İzmir'deki Saime Sultan Yalısı'ndaki 'kaçak' platformu içinde vatandaşlar varken yıkmışlardı! Belediyeden konuyla ilgili ilk açıklama geldi
16:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, Kavak ile Kabak hikayesi üzerinden İYİ Parti'ye yüklendi
16:09 Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Kombinelere yüzde yüzün üzerinde zam gelecek
15:46 Yasak Elma'da beklenmedik ayrılık! Şevval Sam'ın diziden ayrılacağı iddia edildi
15:40 Fenerbahçe'den ayrılan teknik adam İsmail Kartal, kendisi için hazırlanan videoyu izlerken gözleri doldu
15:36 Kartal, tek hamlede yakaladığı kediyi pençeleriyle boğdu
15:33 Başkan Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılı mali faaliyetleri için ibra edildi
15:11 Ali Koç kürsüde sinirlerine hakim olamadı: Kulübün, bana şu kadar borcu var' dersem, beni ihraç edin
15:01 Geziciler için "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini yineledi
14:46 Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Hamileyken eşiyle birlikte olan kadın, yeniden hamile kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 16:33:45. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep merkezli hırsızlık şebekesine operasyonda 28 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement