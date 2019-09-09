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Gaziantep merkezli kaçak silah operasyonu

8 dakika önce

Gaziantep ve Kilis'te düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep ve Kilis'te düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 şüpheliyi yakalamak için Gaziantep ve Kilis'te 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 zanlı "İzinsiz olarak ateşli silah ülkeye sokmak, nakletmek ve satmak" suçundan gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 6 tabanca, 54 fişek ve 8 şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.

Diğer zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla, 2'si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gaziantep merkezli kaçak silah operasyonu

Gaziantep, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:28 Kaynak: AA
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