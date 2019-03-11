Son Dakika Haberleri: Gaziantep Merkezli Kaçak Silah Operasyonunda 6 Tutuklama

Gaziantep Merkezli Kaçak Silah Operasyonunda 6 Tutuklama

43 dakika önce

GAZİANTEP merkezli 3 ilde polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 7 tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 1 mavzer, 1 av tüfeği ile çok sayıda mermi ve silah parçası ele geçirildi, gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Merkezli Kaçak Silah Operasyonunda 6 Tutuklama, System.String[]
GAZİANTEP merkezli 3 ilde polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 7 tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 1 mavzer, 1 av tüfeği ile çok sayıda mermi ve silah parçası ele geçirildi, gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılarına yönelik, Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisin adreslerde yaptığı aramada 7 tabanca, 1 mavzer,  9 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 2 bin 123 tabanca fişeği, 345 mavzer tüfeğine ait fişek, 33 av tüfeği fişeği, 45 tabanca şarjörü, 9 kaleşnikof şarjörü ile çok sayıda tabanca ve tüfek parçaları, kurusıkı tabancaları gerçek tabancalara çevirmede kullanıldığı değerlendirilen aletler ele geçirildi. Silahlara ve malzemeye el koyan ekipler A.B., M.B., İ.A., S.E., H.S., A.K. isimli 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:04 Kaynak: DHA

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