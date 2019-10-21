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Gaziantep merkezli organize suç örgütü operasyonu

59 dakika önce

Gaziantep merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında aranan örgüt elebaşı yakalanıp tutuklandı.

Gaziantep merkezli organize suç örgütü operasyonu, System.String[]

Gaziantep merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında aranan örgüt elebaşı yakalanıp tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt faaliyetleri kapsamında göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, örgüte yardım etme ve görevini kötüye kullanma" suçlarını işledikleri iddia edilen suç örgütünün elebaşının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yürüttü.

Saklandığı yer belirlenen zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kimliği açıklanmayan şüpheli sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep merkezli 5 ilde 15 Ekim'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:18 Kaynak: AA
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