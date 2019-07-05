Gaziantep merkezli sanal para dolandırıcılığı operasyonu

Gaziantep merkezli 9 ilde düzenlenen sanal para dolandırıcılığı operasyonunda 19 zanlı yakalandı.

Gaziantep merkezli 9 ilde düzenlenen sanal para dolandırıcılığı operasyonunda 19 zanlı yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Sikke" isimli sanal parayı oluşturup satan firmanın yöneticilerinin, hileli işlemlerle fiyatlarda manipülasyon yaparak bin 223 alıcıdan toplam 5 milyon 230 bin lira haksız kazanç sağladığı iddiası üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Gaziantep, İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Isparta, Kahramanmaraş ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında bilişim uzmanı, bilgisayar mühendisi ve ekonomistin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 6'sı salıverildi.

Diğer 13 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme", "hileli hareketler neticesi aldatmaya yönelik fiyat manipülasyonu" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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