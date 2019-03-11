Son Dakika Haberleri: Gaziantep Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilen silah, mermi ve silah parçalarını piyasaya sürdüğü belirlenen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 7 tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 2 bin 123 tabanca fişeği, 375 fişek, 45 tabanca şarjörü, çok sayıda tabanca ve tüfek parçaları ile kurusıkı tabancaları gerçek tabancalara çevirmede kullanıldığı değerlendirilen aletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B, M.B, İ.A, S.E, H.S. ve A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:42 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanser Tedavisi Gören Mesut Yılmaz'dan Açıklama: Kemoterapi Görüyorum! Fenerbahçe'de Sezon Sonu Kıyım! Tam 14 İsim

Uzman Çavuş Tabancasıyla İntihar Etti Uzman Çavuş Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 19:26:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]