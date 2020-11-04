Gaziantep merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
04.11.2020 23:41
Gaziantep merkezli 2 ilde silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Gaziantep merkezli 2 ilde silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep ve Adıyaman'da dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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