Gaziantep'te tefeci çetesine şafak operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te tefeci çetesine şafak operasyonu: 16 gözaltı

16.03.2022 16:23
Gaziantep'te tefeci çetesine şafak operasyonu: 16 gözaltı

Gaziantep'te vatandaşları yüksek faizle borç batağına sürükleyen ve tehdit eden tefeci çetesi şafak operasyonuyla çökertildi.

Gaziantep'te vatandaşları yüksek faizle borç batağına sürükleyen ve tehdit eden tefeci çetesi şafak operasyonuyla çökertildi. Çok sayıda senet ve yüklü miktarda para ele geçirilen operasyonda 16 çete üyesi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları yüksek faizle borç batağına sürükleyen ve tehdit eden tefeci çetesine operasyon düzenledi. 16 kişilik çeteyi uzun bir süre teknik ve fiziki olarak takip eden KOM ekipleri elde edilen istihbari bilgilerin ardından operasyon için düğmeye bastı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler çeteyi şafak operasyonuyla çökertti.

Belirlenen 19 farklı adrese eş zamanlı insansız hava aracı (İHA), zırhlı araçlar ve Polis Özel Harekat (PÖH) destekli operasyon düzenleyen ekipler 16 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yağma, Tefecilik" suçlarından işlem başlatıldı.

Operasyon yapılan adresler ekipler tarafından didik didik aranırken adreslerde pompalı tüfek, çok sayıda senet ve yüklü miktarda para ele geçirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te tefeci çetesine şafak operasyonu: 16 gözaltı
Gaziantep'te tefeci çetesine şafak operasyonu: 16 gözaltı
Gaziantep'te tefeci çetesine şafak operasyonu: 16 gözaltı
Gaziantep'te tefeci çetesine şafak operasyonu: 16 gözaltı
Gaziantep'te tefeci çetesine şafak operasyonu: 16 gözaltı

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Kaçakçılık, Gaziantep, Borç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te tefeci çetesine şafak operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika


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