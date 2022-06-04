İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütüne yönelik Gaziantep'in Nizip ilçesi, Antalya ve Zonguldak 'ta belirlenen adreslere 2 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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