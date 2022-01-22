Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep merkezli 5 ilde, örgüt kurarak sahte belgelerle haksız kazanç elde edenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep, Diyarbakır, Mersin, Bursa ve Tunceli'de sahte belgelerle icralık araçların aynı gün satışını gerçekleştirmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri belirlenenleri yakalamak için eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, çok sayıda araç ruhsatı ile çalıntı kaydı bulunan sahte plaka takılı lüks araç ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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