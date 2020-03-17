Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Hatay'da önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli, "uyuşturucu sattıkları" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada ise 42 kilogram esrar, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.