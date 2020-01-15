Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika

Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

6 saat önce

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama, System.String[]

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu, çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı, bir tabanca ve 15 cep telefonu ele geçirilmişti.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bekar olduğunu sanan 22 kişi, haberleri olmadan evlendirildiklerini öğrenince şoke oldu
Almanya ve Bulgaristan'da kesilir denilen parmağı Türk doktorlar kurtardı Ağabeyinin evinin penceresinden atlayarak intihar eden Merve'nin ölümüyle ilgili korkunç iddialar Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı

Son Dakika Haberleri
23:22 ABD Dışişleri Bakanlığından "AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın" çağrısı - Son Dakika
23:20 Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
23:20 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (2) - Son Dakika
23:20 Sudan'da isyancı askerlerin ele geçirdiği petrol sahaları kurtarıldı - Son Dakika
23:19 Prof. Dr. Ünüvar: "Libya ile Türkiye arasında bir hat oluşturmamız lazım" - Son Dakika
23:02 ABD'den Mısır'a çağrı: Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakın - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 23:30:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]