Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

11 dakika önce

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Gaziantep'te 6, Kahramanmaraş'ta 8 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı, bir tabanca ve 15 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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