Son dakika... GAZİANTEP MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNA 8 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika... GAZİANTEP MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNA 8 TUTUKLAMA

16.04.2022 10:19

Son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP merkezli 4 ilde polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı.

GAZİANTEP merkezli 4 ilde polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin adresini tespit edip 12 Nisan günü operasyon düzenledi. Gaziantep merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, organizatörlerin de aralarında olduğu 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 594 bin 700 TL, 52 bin 900 euro, 152 bin 212 dolar, 1 tabanca ile çok sayıda kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

Bu arada MASAK raporu incelemesi ile 25 şüphelinin banka hesapları donduruldu, suç gelirleri ile elde edildiği tespit edilen 1 araç ile 1 gayrimenkule el konuldu, 2 araca da satılamaz şerhi konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla 19 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Son dakika... GAZİANTEP MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNA 8 TUTUKLAMA
Son dakika... GAZİANTEP MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNA 8 TUTUKLAMA
Son dakika... GAZİANTEP MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNA 8 TUTUKLAMA

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Son dakika haberi! Gaziantep merkezli bahis operasyonuna 8 tutuklama Son dakika haberi! Gaziantep merkezli bahis operasyonuna 8 tutuklama Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ'ın infazcılarına operasyon: 6 tutuklama Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ'ın infazcılarına operasyon: 6 tutuklama

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... GAZİANTEP MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNA 8 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... GAZİANTEP MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNA 8 TUTUKLAMA - Son Dakika
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