Gaziantep Millet Bahçesi çalışmaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep Millet Bahçesi çalışmaları başladı - Son Dakika

Gaziantep Millet Bahçesi çalışmaları başladı

6 saat önce

Gaziantep'te yapılacak olan Millet Bahçesi çalışmaları başlarken, millet bahçesi alanındaki son yapılardan olan Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu ve Kamil Ocak Kapalı Yüzme Havuzu'nun da yıkımına başlandı.

Gaziantep Millet Bahçesi çalışmaları başladı, System.String[]

Gaziantep'te yapılacak olan Millet Bahçesi çalışmaları başlarken, millet bahçesi alanındaki son yapılardan olan Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu ve Kamil Ocak Kapalı Yüzme Havuzu'nun da yıkımına başlandı.


Gaziantep'te yapılması planlanan 70 dönümlük Millet Bahçesi için çalışmalar başladı. Çalışmalar kapsamında millet bahçesi alanında kalan Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu ve Kamil Ocak Kapalı Yüzme Havuzu'nun da yıkımına başlandı. Kent merkezinde yapılacak olan Millet Bahçesi için daha önce de Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu ile Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası yıkılmıştı.


Millet Bahçesi alanında kalan son yapılardan olan Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu ve Kamil Ocak Kapalı Yüzme Havuzu'nun yıkım çalışmalarının bir hafta kadar süreceği sonrasında ise millet bahçesi çalışmalarına başlanacağı belirtildi.


Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olması beklenen Gaziantep Millet Bahçesi çalışmalarının 400 gün süreceği ve 22 Şubat 2021 tarihinde tamamlanacağı öğrenildi.


Öte yandan, yıkımı yapılan Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu yerine ise Toprak Mahsulleri Ofisi alanında yeni bir kapalı spor salonu yapılacağı açıklanmıştı. - GAZİANTEP

Millet Bahçeleri, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:14 Kaynak: İHA
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