Gaziantep minibüsten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep minibüsten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep minibüsten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Minibüsten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandıGaziantep'te, camını kırıp girdiği minibüsten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Minibüsten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te, camını kırıp girdiği minibüsten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anı, saniye saniye kameraya yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık günü merkez Şehitkamil ilçesinde park halindeki bir minibüsten meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirledi. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gaziantep minibüsten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi Öldürülen doktorun hayat hikayesiyle ilgili acı gerçekler ortaya çıktı Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi

Son Dakika Haberleri
20:04 Spor yukatel denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
20:03 Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
20:02 Karda dondurma keyfi - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika
20:02 Sincik'te eğitime kar engeli - Son Dakika
19:55 Onyekuru imzayı attı - Son Dakika
18:02 Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 20:08:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep minibüsten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]