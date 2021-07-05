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Gaziantep Model Fabrika, bölgedeki sanayi işletmelerinin verimliliğini artırıyor - Son Dakika

Gaziantep Model Fabrika, bölgedeki sanayi işletmelerinin verimliliğini artırıyor

05.07.2021 11:18
Gaziantep Model Fabrika, bölgedeki sanayi işletmelerinin verimliliğini artırıyor, System.String[]

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep'te bir süre önce faaliyete başlayan Model Fabrika, kent ve bölgedeki sanayi kuruluşlarının üretimindeki sorunlarını çözerek, verimliliğin artmasına ve dijitalleşmesine önemli katkılar sağlıyor.

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep'te bir süre önce faaliyete başlayan Model Fabrika, kent ve bölgedeki sanayi kuruluşlarının üretimindeki sorunlarını çözerek, verimliliğin artmasına ve dijitalleşmesine önemli katkılar sağlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğinde, Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Model Fabrika'da, makine ve üretim hatlarının yanı sıra eğitim odaları, konferans salonları, çalışma alanları bulunuyor.

Bölge ve kentin imalat sanayisindeki üretim verimliliğinin artırılması ve endüstri 4.0'ın sağlanması amacıyla işe koyulan Model Fabrika, ilk etapta kentteki 6 ihracatçı firmayla çalışmalara başladı.

Enerji verimliliğinden liderliğe, süreç yönetiminden değişim psikolojisine kadar 22 ana başlığın fabrika ortamında mühendis ve yöneticilerle paylaşıldığı Model Fabrika'daki uzman ve akademisyenler, söz konusu firmaların yönetici ile çalışanlarına üretim süreçleri ve yaşanan sıkıntıların giderilmesine ilişkin hazırlanan plan çerçevesinde yaklaşık 4 ay teorik ve uygulamalı eğitimler verdi.

Üretim tesislerindeki dijitalleşme ve üretim verimliliği üzerine senaryolar hazırlanarak uygulanmasının ardından firmalara kısa sürede yüzde 20 ila yüzde 100 arasında katkı sağlandı.

GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Sorumlusu Başar Küçükparmak, AA muhabirine, Model Fabrika'nın üretim sanayisinde verimliliğin artırılması noktasında önemli bir proje olduğunu söyledi.

Model Fabrika'nın Türkiye'nin önemli sanayi kenti Gaziantep'e büyük atılım sağlayacağını ifade eden Küçükparmak, "Amacımız mevcut yatırımlarla verimliliği artırmak ve dijital dönüşümle izlenebilirliği, verimi, kayıp zamanı ve israfı tekrar kazanabilmek." dedi.

Küçükparmak, Model Fabrika ile ilk aşamada çeşitli sektörlerdeki 6 firma ile öğren-dönüş programı yapıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu bir demo çalışmasıydı. Amacımız 6 firmadaki çıktıları görüp, Gaziantep sanayisine bu çalışmanın ne kadar önemli ve güzel olduğunu anlatmaktı. Çıktılarımız çok güzel oldu. Model Fabrika ile firmaların verimliliklerinde en az yüzde 25 hatta yüzde 100'e varan artışların yaşandığını gözlemledik. Zaten bunları da kısa süre içinde Gaziantep sanayisiyle paylaşıp bunun ne kadar önemli olduğunu örneklerle aktaracağız. Sektör ayırmaksızın, bütün firmaları buna girmesi gerektiğini düşünüyoruz."

"Yüzde 80'e yakın verimlilik iyileştirmesi oldu"

Pakten Sağlık Ürünleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Metin Tepe de hijyen ürünleri, çocuk ve hasta bezleri gibi ürünleri ürettiklerini anlatarak, yaklaşık 30 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti.

Model Fabrika ile üretim tesislerindeki pilot bölgeye yalın üretim üzerine 4 aylık çalışma yaptıklarını hatırlatan Tepe, şunları kaydetti:

"İzleyip, teşhis ederek, gerekli süreçlere iyileştirmeler yapıldı. Özellikle emek, zaman tasarrufu, kapasite artışı ve maliyet düşürücü, düzeltici faaliyetlerimizi yaptık. 4 aylık süreçte neredeyse yüzde 80'e yakın verimlilik iyileştirmesi olduğunu gördük. Dolayısıyla Model Fabrika'nın şehrimizde varlığı önemli. Buradaki yeni girişimci, kendisini geliştirmek isteyen firmalarımız için çok önemli bir rol model çünkü şu an bizim ne bir dakika ne 1 lira israfa tahammülümüz var. Firmaların ilk kurulum, çalışan insan, makine, iş yapma biçimi açısından doğru bir yol haritasıyla çıkmaları noktasından Model Fabrika'nın çok büyük yardımcı olacağına inanıyorum."

Ansa Ambalaj Sanayi AŞ Genel Müdürü Bahadır Bozoğlu da fabrikada belirledikleri pilot bölgede tasarruf açısından yüzde 15'e yakın kazanç sağladıklarını söyledi.

Bozoğlu, Model Fabrika'nın Gaziantep için büyük bir fırsat olduğuna dikkati çekerek, "Umut ediyoruz ki Model Fabrika tüm firmalara yayılır. Firmalar bu işin gerçekten faydasını öğrendiklerinde kesinlikle bu işe destek vererek, katılacaklarını öngörüyoruz. Çünkü biz kısa bir dönem içerisinde bizim için önemli sayılacak bir katma değer sağladı." diye konuştu.

Gaziantep Model Fabrika, bölgedeki sanayi işletmelerinin verimliliğini artırıyor
Gaziantep Model Fabrika, bölgedeki sanayi işletmelerinin verimliliğini artırıyor
Gaziantep Model Fabrika, bölgedeki sanayi işletmelerinin verimliliğini artırıyor
Gaziantep Model Fabrika, bölgedeki sanayi işletmelerinin verimliliğini artırıyor
Gaziantep Model Fabrika, bölgedeki sanayi işletmelerinin verimliliğini artırıyor

Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Türkiye, Fabrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep Model Fabrika, bölgedeki sanayi işletmelerinin verimliliğini artırıyor - Son Dakika Ekonomi


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