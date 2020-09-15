GAZİANTEP Muhtar mahalleliye 5 bin maske dağıttı - Son Dakika

Muhtar mahalleliye 5 bin maske dağıttı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Aydınlık Mahallesi Muhtarı Yakup Kaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara 5 bin adet maske dağıttı.

Aydınlık Mahallesi Muhtarı Yakup Kaya, koronavirüsle mücadelede kapsamında kullanması zorunlu olan maskeden 5 bin adet alarak mahalle sakinlerine dağıttı. Muhtar Kaya, maskeyi dağıtma kararını yaşlı bir adamın yerde bulduğu maskeyi alıp takmasından dolayı aldığını söyledi.

MASKELERİ ÜCRETSİZ DAĞITTI

Mahalle sakinlerinin teşekkür ettiği Yakup Kaya, "Geçtiğimiz günlerde haberleri izlerken Kahramanmaraş'ta bir yaşlı amcamızın yerdeki maskeyi alıp ağzına takması beni çok duygulandırdı. Bunun üzerine 5 bin adet maske satın aldım. Maskeleri hiç bir ücret almaksızın işyerimin önünde maskesiz geçenlere, mahalle esnafımıza ve evleri tek tek dolaşarak dağıttım. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, sokağa çıktığımda halen maskesiz insanları görüyoruz. Bu da koronavirüs ile mücadelede bizleri korkutuyor. Koronavirüsle hep beraber mücadele edersek onu yenebiliriz. Maske dağıtmaktaki amacımız koronavirüse dikkat çekerek, virüs ile mücadelede toplumsal olarak maskenin önemini anlatmaktı. Lütfen sokağa çıkarken maske takarak, sosyal mesafeyi koruyup, hijyene dikkat edelim, maskeniz yoksa bize bir telefon edin adresinize maske teslim edelim "dedi.

'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAK GEREKLİ'

Muhtara maske dağıtımına teşşekür eden 2 çocuk annesi Nazlı Aykırı ise, "Bir yakınımıza önce poizitif dendi daha sonra negatif çıktı. Filyasyon çalışmasıyla karantinaya alındık. Karantinada çok zor ve kötü günler geçirdik. Ben korkudan evimin içerisinde ölüyordum. Maskeyi taksınlar, sosyal mesafeyi korusunlar. Kalabalıklara girerken lütfen dikkat etsinler. Aylarca kendime gelemedim. Çin'in Whuan kenti neresi, islahiye neresi bir anda 'karantinadasınız' dediler. Nerden ne geleceğini hiç kimse bilemez o nedenle tedbiri elden bırakmamak gerekir" dedi.