GAZİANTEP MUHTAR, 'MAKAM ARACIM' DEDİĞİ SKUTERLE KAPI KAPI DOLAŞIP SORUNLARI DİNLİYOR - Son Dakika
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GAZİANTEP MUHTAR, 'MAKAM ARACIM' DEDİĞİ SKUTERLE KAPI KAPI DOLAŞIP SORUNLARI DİNLİYOR

11.09.2022 11:38

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, Aslanlı Mahallesi'inde 14 yıldır muhtarlık yapan Ali Göğebakan (49), 'makam aracım' dediği skuter ile kapı kapı dolaşarak mahalle haykının ihtiyaçlarını soruyor, kaymakamlıktan belediyeye, düğünlerden taziyeye kadar her yere bu araçla gidiyor.

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, Aslanlı Mahallesi'inde 14 yıldır muhtarlık yapan Ali Göğebakan (49), 'makam aracım' dediği skuter ile kapı kapı dolaşarak mahalle haykının ihtiyaçlarını soruyor, kaymakamlıktan belediyeye, düğünlerden taziyeye kadar her yere bu araçla gidiyor..

Aslanlı Mahallesi'nde 14 yıldır muhtarlık yapan Ali Göğebakan, elektrikli skuterlerin yaygınlaşması ile bir skuter satın aldı. Göğebakan, daha önce yaya olarak gezdiği mahalleyi skuterle dolaşmaya başladı. Son günlerde kapı kapı dolaşarak mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen muhtar, 'makam aracım' diye tabir ettiği skuteri ile vatandaşların ayağına gidiyor. Ziyaretlerinin yanı sıra tüm ulaşımı skuter ile gerçekleştiren muhtar, kaymakamlıktan belediyeye, düğünlerden taziyeye kadar her yere bu araçla gidiyor.

Vatandaşların gördüklerinde şaşırdıklarını belirten Muhtar Ali Göğebakan, özellikle çocukların ciddi sempati duyduğunu skuterin ise, kendi işini çok kolaylaştırdığını söyledi.

Göğebakan,"Mahallemize hizmet getirmek ve vatandaşlarımızın sorunlarını ilk ağızdan dinleyerek çözmek gerekiyor. Önceden yaya olarak dolaşırdım. Boş zamanlarımda mahalle sakinlerini ziyaret ediyorum. Skuter çıkınca ben de kendime aldım ve kullanmaya başladım. Resmi dairelere, düğün ve taziyelere bununla gidiyorum. Adeta benim makam aracım oldu. Elektrikli skuter bu anlamda işimi kolaylaştırıyor. Araçla girilmeyen sokaklara skuter ile daha pratik şekilde girebiliyorum" diye konuştu.

YORUMLAR
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Muhtar, 'makam aracım' dediği skuterle kapı kapı dolaşıp sorunları dinliyor Muhtar, 'makam aracım' dediği skuterle kapı kapı dolaşıp sorunları dinliyor
Kaynak: DHA

Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP MUHTAR, 'MAKAM ARACIM' DEDİĞİ SKUTERLE KAPI KAPI DOLAŞIP SORUNLARI DİNLİYOR - Son Dakika

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