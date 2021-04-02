Gaziantep mutfağı, "Gastronomi Kütüphanesi"yle gelecek nesillere aktarılıyor - Son Dakika

Gaziantep mutfağı, "Gastronomi Kütüphanesi"yle gelecek nesillere aktarılıyor

02.04.2021 12:11

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'te tarihi Mecidiye Hanı içerisine kurulan "Gastronomi Kütüphanesi" kentin değerlerini gelecek nesillere aktarıyor.

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'te tarihi Mecidiye Hanı içerisine kurulan "Gastronomi Kütüphanesi" kentin değerlerini gelecek nesillere aktarıyor.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Şahinbey Belediyesi işbirliğinde tarihi Mecidiye Hanı restore edilerek "Gastronomi Kütüphanesi" oluşturuldu. İçerisinde dünya ve Türk mutfakları hakkında yayınlanmış kitap, dergi ve makalelerin yer aldığı kütüphane, Gaziantep mutfağını özüne bağlı bir şekilde yaşatarak genç nesillere kendi öz mutfağının öğretilmesi ve bu değerlerin gelecek nesillere taşımasına yardımcı oluyor. "Gastronomi Kütüphanesi", bünyesinde barındırdığı özelliklerin yanı sıra kent turizmine de katkı sağlıyor.

"Amacımız, tematik kütüphane olarak örnek teşkil etmesi"

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, AA muhabirine, bölgenin kültürel mirasının tanıtılması ve korunması konusunda özel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programları kapsamında yaklaşık 8 milyon liralık yatırımla Şahinbey Belediyesi ile işbirliği yapılarak tarihi Mecidiye Hanı'nın restorasyonunu gerçekleştirdiklerini anlatan Akyılmaz, şöyle konuştu:

"Restorasyonu yapılan tarihi Mecidiye Hanı'nı bölge turizmine kazandırdık. Bunun yanı sıra han içerisinde Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı kapsamında yine Şahinbey Belediyesi ile işbirliği yaparak 'Gastronomi Kütüphanesi'ni kurduk. Gastronomi Kütüphanesiyle amacımız, tematik kütüphane olarak Türkiye'de örnek teşkil etmesi. Ayrıca hem kent hem de ülkemizin gastronomi alanında yapılan yayınlarını bir arada toplayarak okuyuculara ve araştırmacılara yönelik çalışmalarda kullanılması için altyapı sağlamak."

Tarihi hanın kent merkezinde bulunduğuna dikkati çeken Akyılmaz, "Hanı ziyaret için özellikle bahar aylarında çok sayıda turist geliyor ayrıca yerel halkımız da bu hanı çok fazla kullanıyor. İnsanların yorulduklarında dinlenebilecekleri ve bir kitap okuyabilecekleri tarihi dokuyu hissederek anı yaşayabilecekleri nezih bir alanı hem restorasyon projesiyle hem de gastronomi kütüphanesiyle şehrimize kazandırmış bulunuyoruz. Bu vesileyle bundan sonraki dönemde de hanın hem yerli hem yabancı turiste hizmet edeceğini düşünüyorum." dedi.

Akyılmaz, han içerisinde sahaf, farklı yayınevlerinin kiraladığı alanlarda kitap satışı, okuma alanları ve salonlar bulunduğunu dile getirerek kentin hem kültürel mirasına ve hem de turizmine katma değer bir yatırım olarak bu projeyi değerlendirdiklerini kaydetti.

"5 bine yakın kitap var"

Kütüphane sorumlusu Türkan Ağcabay ise ziyaretçilerin kütüphaneye büyük ilgi gösterdiğini anlatarak "Gaziantep'te gastronomiye çok önem veriliyor. Kitaplarla Gaziantep mutfağının tanıtılmasından dolayı mutluyum. Han içerisinde gastronomi ile ilgili 5 bine yakın kitap bulunuyor. İlerleyen zamanlarda kitap sayısı ve ilginin daha da artacağını da düşünüyorum." diye konuştu.

Ziyaretçilerden 19 yaşındaki Simay Yavuz Atmaca ise kütüphanenin gastronominin hafızası olacağını belirterek çok güzel bir faaliyete imza atıldığını söyledi.

Ziyaretçilerden Murat Benli ise kütüphaneye çok sık geldiğini aktararak "Hedefim gastronomi bölümünü kazanmak. Kütüphane içerisinde oluşturulan alanda çok fazla gastronomi ile ilgili kitap bulunuyor. Burada Gaziantep'in yöresel yemekleri hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Gaziantep mutfağı, Gastronomi Kütüphanesi yle gelecek nesillere aktarılıyor
Gaziantep mutfağı, Gastronomi Kütüphanesi yle gelecek nesillere aktarılıyor
Gaziantep mutfağı, Gastronomi Kütüphanesi yle gelecek nesillere aktarılıyor
Gaziantep mutfağı, Gastronomi Kütüphanesi yle gelecek nesillere aktarılıyor

Şahinbey Belediyesi, Gastronomi, Gaziantep, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep mutfağı, 'Gastronomi Kütüphanesi'yle gelecek nesillere aktarılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu: PKK'ya bu yıl, tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz Bakan Soylu: PKK'ya bu yıl, tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz Kızı yanlışlıkla TikTok fenomenine 7 bin TL gönderen Demet Akalın, alay konusu oldu Kızı yanlışlıkla TikTok fenomenine 7 bin TL gönderen Demet Akalın, alay konusu oldu Bakan Selçuk'un Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, "Birine benzettim" diyerek kendisini savundu Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu         
11:55
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan "Merkez Bankası nasıl bir faiz kararı verecek?" sorusuna yanıt: Bana düşmez         
11:47
"Türkiye'de salgını bitirecek" yorumları yapılan yerli aşının mutasyona karşı da etkili olduğu kanıtlandı         
11:42
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı         
11:00
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın         
10:30
Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada!         
09:55
Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti         
09:38
Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu         
09:19
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı         
23:25
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 13:26:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep mutfağı, "Gastronomi Kütüphanesi"yle gelecek nesillere aktarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei