Son Dakika Haberleri: Gaziantep Mutfağında fasıl keyfi
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Gaziantep Mutfağında fasıl keyfi

1 saat önce

Van'da yıllardır hizmet veren Gaziantep Mutfağında vatandaşlara yemek eşliğinde fasıl hizmeti sunuluyor.

Gaziantep Mutfağında fasıl keyfi, System.String[]
Van'da yıllardır hizmet veren Gaziantep Mutfağında vatandaşlara yemek eşliğinde fasıl hizmeti sunuluyor.

İki Nisan Caddesi üzerinde kurulan ve Güneydoğu bölgesine ait lezzetlerin yer aldığı Gaziantep Mutfağında, fasıl keyfi sunuluyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan işletme sahibi Çetin Gülmez, amaçlarının Güneydoğu kültürünü Van'da sergilemek olduğunu ifade ederek, "Halkımızın isteği üzerine her cuma akşamı burada fasıl keyfi sunacağız. Halkımız ailesi ya da arkadaşları ile birlikte bir yandan lezzetleri tadarken aynı zamanda fasıl müziğinin da keyfini çıkaracaklar. Halkımız gayet memnun. İnşallah bundan sonra daha güzel olacaktır" dedi.

Vatandaşlar ise, fasıl ile birlikte sunulan hizmetin her anlamda güzel olduğunu belirterek, işletme sahibine teşekkür ettiler. - VAN
Gaziantep, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:16 Kaynak: İHA
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