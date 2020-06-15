Gaziantep Müze Müdürü Çomak, İslahiye'de incelemede bulundu - Son Dakika

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, İslahiye'deki Yesemek Açık Hava Müzesi ile Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı'nda incelemede bulundu.

Çomak, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin ile UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Yesemek Açık Hava Müzesi ile Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı'nı gezdi.

Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi ile çevresinde sit potansiyeli olan alanlarda kurtarma ve yüzey araştırması planlaması yapılacağını kayden Çomak, Yesemek Açık Hava Müzesinde eser bilgilendirme panolarının yapılmasına dair esas çalışmalar öncesi ön hazırlık çalışmaları yerinde inceleyerek istişare çalışmaları yaptıklarını belirtti.