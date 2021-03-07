Gaziantep müzeleri artık haftanın yedi günü açık - Son Dakika

Müzeler kenti olarak bilinen Gaziantep'te yeni normalleşmeyle beraber müzeler de normal ziyaret günlerine ve saatlerine geri döndü. Yeni dönemde haftanın yedi günü açık olan müzelerde ziyaretçi kabulü ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması ile yapılıyor.

Yeni normalleşme ile birlikte Gaziantep'te müze ziyaretleri de normal günlerine ve saatlerine geri döndü. Korona virüs kurallarına uygun bir şekilde ziyaretçi kabul eden müzelerde girişte ziyaretçilerin HES kodu sorgulaması yapılırken, ateş ölçümleri de ihmal edilmiyor. Haftanın yedi günü açık olan ve ziyaretçi kabulüne başlayan müzelerde maske ve sosyal mesafe kurallarına da özen gösteriliyor.

Müzeler haftanın yedi günü açık

Normalleşme ile birlikte eski ziyaretçi günlerine ve saatlerine geri dönüldüğünü belirten Emine Göğüs Mutfak Müzesi sorumlusu Ahmet Taşdemir, "Yeni dönemle birlikte biz de ziyaretçi kabulüne başladık. Ziyaretçiler ilk geldiğinde ellerini dezenfekte ediyorlar, daha sonra güvenlik görevlisi arkadaşlarımız gelen ziyaretçilerimizin ateşini ölçüyor. Rehber arkadaşlarımız da HES kodlarını sorgulayarak ziyaretçilerimize yardımcı oluyorlar. Ziyaretçilerimiz içeri girdikten sonra kalabalık olurlar ise müzemiz 2 kattan oluşuyor, odalarımıza 3'er, 5'er kişiler şeklinde sosyal mesafeye, maskeye uygun olarak yardımcı oluyoruz. Müzelerimizin saatleri normalleşmeden önce pandemi döneminde sabah 10.00-16.00 arasında hizmet vermekteydi ve cumartesi-pazar kısıtlamadan dolayı müzelerimiz kapalıydı. Şu anda normalleşmeye döndükten sonra cumartesi ve pazar da dahil olmak üzere haftanın yedi günü müzelerimiz açık ve 08.30-17.30'a kadar hizmet vermekteyiz. Bu süreçte sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldığı için hafta sonu da kalabalık olabileceğini tahmin edebiliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP