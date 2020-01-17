Gaziantep-Nizip arasında yolcu taşıyacak olan Raybüs'ün test sürüşleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep-Nizip arasında yolcu taşıyacak olan Raybüs'ün test sürüşleri başladı - Son Dakika

Gaziantep-Nizip arasında yolcu taşıyacak olan Raybüs'ün test sürüşleri başladı

6 saat önce

Gaziantep ila Nizip arasında hizmet verecek raybüs test sürüşlerine başladı.

Gaziantep ila Nizip arasında hizmet verecek raybüs test sürüşlerine başladı.

Gaziantep'ten Nizip ilçesine gelerek test sürüşünü başarıyla tamamlayan raybüsü Nizip Belediye Başkan yardımcıları Salih Uygur, Hakan Avcı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar karşıladı. Nizip Garı'na gelir gelmez kurban kesilerek karşılanan raybüsü gören kent sakinleri, meraklarını gidermek için trene bindiler. Bir süre tren içerisinde kalanlar, anı ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çektiler.

Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Salih Uygur, raylı sistemdeki test sürüşlerinin yaklaşık 20 gün devam edeceğini belirterek çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Testlerin tamamlanmasının ardından raybüsün Gaziantep ila Nizip arasındaki 49 kilometrelik hatta günlük seferlere başlayacağı belirtildi.

Gaziantep-Nizip arasında yolcu taşıyacak olan Raybüs'ün test sürüşleri başladı

Sivil Toplum Kuruluşu, Gaziantep, Uygur, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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