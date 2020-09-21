Gaziantep-Nizip bölünmüş yolu yıl sonunda tamamlanacak - Son Dakika

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, Gaziantep- Nizip bölünmüş yol çalışmasının yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, yolun Nizip başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa ve Birecik ilçesi açısından hayati bir nitelik taşıdığını ifade etti.

Devam eden çalışmalar kapsamında Gaziantep-Nizip-Birecik yol projesinin 40 kilometrelik kısmının Gaziantep-Nizip arasında, 9 kilometresinin ise Nizip-Birecik arasında olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Takiplerimiz sonucunda 34 kilometrelik kısmını tamamladığımız Gaziantep-Nizip arası projemizin geriye kalan son 6 kilometrelik kısmını da yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız. Halen devam etmekte olan projemizin araç, gereç ve ekibini önümüzdeki haftadan itibaren iki katına çıkararak yıl sonuna kadar projemizin 40 kilometrelik olan Gaziantep-Nizip arasını tamamlamış olacağız. Bölge milletvekili olarak, Gaziantep-Nizip-Birecik arası bölünmüş yol projesi asla durdurulmadan, kesintiye uğramadan devam etmesi gerektiğini düşündüğüm ve raporladığım Barak sulama ve Nizip Devlet Hastanesi ile birlikte ilk sıraya yazdığım projemizdi."