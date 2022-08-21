Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Keklik köyü mevkiinde 3 gün önce sabah saatlerinde fıstık toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan A.A. (42) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada Arif Küçük (30) ve kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti, Ahmet Küçük (76), Ali Küçük (42) ve kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tarım işçilerini taşıyan traktör şarampole uçtu: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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