Gaziantep-Nizip karayolunda feci kaza: Mahalle bekçisi hayatını kaybetti

Gaziantep-Nizip karayolunda bir otomobil ile asfalt kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, otomobili kullanan mahalle bekçisi Mustafa Lebe hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep-Nizip karayolunda seyir halinde bulunan Mustafa Lebe idaresindeki 33 AHV 040 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen asfalt kamyonu çarpıştı. Feci kazada her iki araç yoldan çıkarken asfalt döküm kamyonu ters döndü. Ön tarafından büyük hasar alan otomobili kullanan ve Nizip'te mahalle bekçisi olduğu öğrenilen Mustafa Lebe olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan kamyon sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerine her iki tarafın yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılan Lebe'nin cenazesi, yapılacak otopsi ve işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Kaza nedeniyle kontrollü bir şekilde ulaşımın verildiği karayolunda ekiplerin incelemesi sürerken, araçların kaldırılmasının ardından yoldaki trafik akışının normale dönmesi bekleniyor. - GAZİANTEP