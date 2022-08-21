İstanbul-Diyarbakır seferini gerçekleştiren Raydin B. yönetimindeki 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü, Gaziantep'in Nizip ilçesi yakınlarında zincirleme kazaya karışması sonucunda hayatını kaybeden 16 kişiden biri olan Nuran Tanrıkulu için Diyarbakır merkeze bağlı Yeniköy Mezarlığı'nda cenaze töreni gerçekleştirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Nuran Tanrıkulu'nun cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Gaziantep, Yeniköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'teki feci kazada hayatını kaybeden vatandaşlardan biri Diyarbakır'da defnedildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.