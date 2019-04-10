Son Dakika Haberleri: Gaziantep Nizip'te, Dolu ve Selin Neden Olduğu Zarar Tespit Ediliyor

Gaziantep Nizip'te, Dolu ve Selin Neden Olduğu Zarar Tespit Ediliyor

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, dün etkili olan dolu yağışı ve sağanağın neden olduğu zararın belirlenmesi için hasar tespit çalışması başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, dün etkili olan dolu yağışı ve sağanağın neden olduğu zararın belirlenmesi için hasar tespit çalışması başlatıldı. Nizip'te dün öğleden sonra dolu yağışı ve sağanak etkili oldu. Dolu yağışı birçok araca zarar verdi, sağanak ise sele neden oldu. Yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yolların hasar gördüğü ve bazı ahırlardaki hayvanların telef olduğu selde 2 fabrikanın ise çevre duvarı yıkıldı. 3 araç ise sel sularına kapıldı. Yağışlar, ekili arazilere de zarar verdi.

Gaziantep Büyükşehir ve Nizip Belediyesi ekipleri, selin neden olduğu tahribatla ilgili hasar tespit çalışmalarına başladı. Çalışmanın ardından zararı tespit edilen çiftçilere ve vatandaşlara yardım yapılacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:56 Kaynak: DHA
Dolu Yağışı, Gaziantep, Nizip, Güncel
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