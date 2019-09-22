Son Dakika Haberleri: Gaziantep nizip'te hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi
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Gaziantep nizip'te hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Nizip'te hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildiGaziantep'in Nizip ilçesinde, 6 ayrı hırsızlık suçundan aranan Ö.K. ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Nizip'te hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 6 ayrı hırsızlık suçundan aranan Ö.K. ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Nizip'te, çeşitli tarihlerde fıstık hırsızlığı yapan şebekeyi yönettiği öne sürülen Ö.K., adresinin belirlenmesi sonrası jandarma tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulamasının tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

Gaziantep nizip'te hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi

Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:10 Kaynak: DHA
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