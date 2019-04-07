Gaziantep Nizip'te Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı
21 dakika önce
Nizip'te otomobiller çarpıştı: 5 yaralıGAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.
Nizip'te otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı. Otomobiller çarpışması ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğleden sonra, Nizip'in Uluyatır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Kalkan yönetimindeki 27 D 0315 plakalı otomobil, Suriye uyruklu Muhammed El Ahmed'in (30) kullandığı 34 MT 0962 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlilerince 5 yaralı, ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:04 Kaynak: DHA
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