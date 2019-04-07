Son Dakika Haberleri: Gaziantep Nizip'te Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı

Gaziantep Nizip'te Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı

21 dakika önce

Nizip'te otomobiller çarpıştı: 5 yaralıGAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Nizip'te otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı. Otomobiller çarpışması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğleden sonra, Nizip'in Uluyatır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Kalkan yönetimindeki 27 D 0315 plakalı otomobil, Suriye uyruklu Muhammed El Ahmed'in (30) kullandığı 34 MT 0962 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlilerince 5 yaralı, ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:04 Kaynak: DHA

Nizip, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü İstanbul'daki Geçersiz Oy Sayımında Son durum: 39 İlçede Kime Kaç Oy Yazıldı? AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442 AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 18:25:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Nizip'te Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]