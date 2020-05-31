Gaziantep normalleşme sürecine hazır - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede geçilecek normalleşme süreci öncesi hayvanat bahçesi, park, tarihi semtler, mesire alanları ve müzelerde yeni düzenlemeler yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın itibariyle başlayacak normalleşme sürecinde Kovid-19 kurallarına uygun şekilde Gaziantep Hayvanat Bahçesi, park, tarihi semtler, mesire alanları ve müzelerde çalışma gerçekleştirildi.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi gişeleri önünde sosyal mesafe daireleri hazırlandı ve çeşitli noktalara el dezenfektanları konuldu.

Mesire alanlarında dezenfekte çalışmaları tamamlanırken sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendi.

Alleben Göleti'nde de "Su ve Işık Gösterisi" hazırlıkları tamamlandı. Gösteri, akşam saatlerinde ziyaretçilerine renkli anlar yaşatacak.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen şehirdeki peyzaj ve tamir işlemleri tamamlanıyor.