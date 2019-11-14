Son Dakika Haberleri: Gaziantep nşaatında çökme 1 işçi enkaz altında kaldı
Son Dakika Güncel Gaziantep nşaatında çökme 1 işçi enkaz altında kaldı

Gaziantep nşaatında çökme 1 işçi enkaz altında kaldı

6 saat önce

Cami inşaatında çökme 1 işçi enkaz altında kaldı (1)Gaziantep'te yapılan Türkiye'nin 2'nci en büyük camisinin inşaatında iskele çöktü, 1 işçi enkaz altında kaldı.

Cami inşaatında çökme 1 işçi enkaz altında kaldı (1)

Gaziantep'te yapılan Türkiye'nin 2'nci en büyük camisinin inşaatında iskele çöktü, 1 işçi enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen UMKE ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Öğleden sonra Akkent Mahallesi'nde yapımı devam eden ve Türkiye'nin en büyük 2'nci camisi olması planlanan cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskele çöktü. Çökme çevrede büyük bir gürültü ve toz bulutuna neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, inşaata çalışan ve çökmeyle enkaz altında kalan 1 işçiyi kurtarma için çalışma başlattı.

Gaziantep nşaatında çökme 1 işçi enkaz altında kaldı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Gaziantep, Türkiye, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:25 Kaynak: DHA
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