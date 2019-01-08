Gaziantep Nurdağı'nda Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi
25 dakika önce
Nurdağı'nda kar yağışı trafiği olumsuz etkilediGaziantep'in Nurdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Gaziantep'e gitmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı.
Nurdağı
'nda kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi Gaziantep
'in Nurdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Gaziantep'e gitmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı.
İlçede öğle saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Nurdağı-Gaziantep yolu Akyokuş mevkii kar nedeniyle buz tuttu. Kar
yağışına yolda yakalananlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Sürücüler ve yolcular araçları iterek ilerlemeye çalıştı. Karayolları ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ederken, polis yolda güvenlik önlemi alarak sürücüleri uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:27 Kaynak: DHA
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