Gaziantep nurdağı'nda okul çevreleri ve servisler denetlendi - Son Dakika

Nurdağı'nda okul çevreleri ve servisler denetlendi

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından 120 öğrenci servisi ile 16 okul çevresinde denetim yapıldı.

Polis ve jandarma ekipleri işbirliğiyle İslahiyi ilçe merkezindeki okulların çevresinde taşımalı eğitim öğrencileri ile özel öğrenci servis araçları denetlendi. İlçe merkezinde 120 öğrenci servis aracıyla, taşıma yapılan 16 okul çevresindeki denetimlerde, araç sürücülerinin evrakları kontrol edildi. Servis şoförlerine güvenlik güçleri tarafından dikkat etmesi gereken kurallar anlatıldı.

Ekipler, servis araçları içerisinde emniyet kemerlerinin olup olmadığını kontrol edip, öğrencileri de bu yönde bilgilendirdi.