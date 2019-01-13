Son Dakika Haberleri: Gaziantep Nurdağı'nda Trafik Uygulaması

Gaziantep Nurdağı'nda Trafik Uygulaması

53 dakika önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, polis tarafından trafik uygulaması yapıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, polis tarafından trafik uygulaması yapıldı.

İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, ilçe girişinde uygulama noktası oluşturdu Uygulama kapsamında polisler, şüpheli gördükleri sürücüler üzerinde emniyet kemeri, hız sınırı, ruhsat ve kimlik kontrolü yaptı. Yaklaşık 2 saat süren denetimde 108 araç kontrol edilirken kurallara uymayan sürücülere ceza işlemi uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:50 Kaynak: DHA

Polis, Nurdağı, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parçalayıp Koliye Koydukları Cesedi, Evinin Önüne Bıraktılar "Dur" İhtarına Uymayan Sürücüyü Kovalayan Polis Aracı Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Parçalanıp Koliye Koyulan Cesedin Altından Yasak Aşk Cinayeti Çıktı! 2 Kişiyi, Sordukları Adresi Bilmedikleri İçin Vuran 3 Şüpheli Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 16:43:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Nurdağı'nda Trafik Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]