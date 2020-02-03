Gaziantep ocak ihracatında rekor kırdı

2020 yılının ilk ayında Gaziantep, 616 milyon 456 bin dolarlık ihracatla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artış sağlayarak yeni bir rekora imza attı.



Ocak ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ise yüzde 3,2 artışla 712 milyon 470 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Öncelikle, İdlib'de 4 askerimizin şehit olduğu haberini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı diliyorum. Rejim güçleri tarafından yapılan saldırıda çok sayıda askerimiz de yaralandı. Hepsine acil şifalar diliyor, bu coğrafyanın bir an evvel selamete kavuşmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.



Sözlerine Ocak ayı rakamları ile devam eden Kileci, "2019 yılını rekor bir artışla kapatırken, 2020 yılının ilk ayını da bir rekorla açtık. Gerek Gaziantep, gerekse Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak ihracatımızı bir önceki yılın aynı ayına oranla arttırarak sürdürdük" dedi.



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 2020 yılının ilk ayında ihracatın gerek Gaziantep gerekse Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde artarak sürdüğünü ifade ederek, Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk ayında ihracatta önemli bir artış olduğuna dikkat çeken Kileci, Ocak 2020'de bölgeden bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 3,2'lik artışla 712 milyon 470 bin dolarlık, Gaziantep'ten ise yüzde 5,3 artışla 616 milyon 456 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı. Gaziantep'te ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 147,5 olduğunu ifade etti.



Koordinatör Başkan Kileci yaptığı değerlendirmede, "2019 yılında Bölge ihracatımızı artırmak adına önemli çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalarımızın meyvelerini daha yılın başında toplamaya başladık diyebiliriz. Gaziantepli ihracatçılarımız tarihin en yüksek Ocak ayı ihracatını gerçekleştirerek hepimizi bir kez daha gururlandırdılar. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışkan ihracatçılarımızı kutluyorum. Biz de İhracatçı Birlikleri olarak, bu başarıları destekler nitelikteki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ocak ayında, Birliklerimiz organizasyonu ile bir dizi toplantı, eğitim ve fuar katılımı gerçekleştirdik. 2020 yılına, Almanya'da gerçekleştirilen Heimtextil Frankfurt 2020 Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı ile Domotex Hannover 2020 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'na katılım gerçekleştirerek başladık. Ardından gerçekleştirdiğimiz "Ticaret Müşavirleri ile Sohbet Toplantısı" ile üyelerimizin hedef pazarlarından Polonya, Romanya, ABD, Güney Kore ve Filipinler hakkında Ticaret Müşavirlerimiz tarafından bilgilendirilmesini amaçladık. Birliklerimiz bünyesinde yeni oluşturduğumuz eğitim birimimiz ise 2020 yılı boyunca uygulanmak üzere, yoğun bir çalışma programı başlattı. Süreklilik arz eden haftalık eğitimlerin yanında, halihazırda Gaziantep ve Diyarbakır'da yapılan, her biri 26 gün süren, sektörlerimizin nitelikli istihdam sorununu çözmeye yönelik yaptığımız "Dış Ticaret Uzman Yetiştirme Programı" ve bir aylık "E-Ticaret Uzman Yönetmen Eğitim Programı" 2020 yılında da, başta Gaziantep olmak üzere bölge şehirlerinde verilmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.



Birliğin yenilenen web sitesinin de hizmete açıldığını ifade eden Kileci, kullanıcıların işlemlerini online olarak gerçekleştirebileceği, "GAİB Dijital Platformu"nun da siteye eklendiğini, birçok ihracat işleminin bu platform üzerinden, Birlik hizmet binasına gelinmeden yürütülebileceğini sözlerine ekledi.



Gaziantep için tarihin en yüksek ocak ayı ihracatı



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine dayanılarak yapılan yazılı açıklamada, GAİB'in Ocak 2020'de kayıt altına aldığı ihracatın 2019 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 3,2'lik artışla 712 milyon 470 bin dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi. Gaziantep'in Ocak 2020'deki ihracatının ise önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 5,3'lük artışla 616 milyon 456 bin dolar olarak gerçekleştirildiği açıklandı. Bu rakam Gaziantep için tarihin en yüksek Ocak ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.



Ocak 2020'de de Ortadoğu ülkeleri lider



GAİB ihracatı ülke gruplarına göre incelendiğinde, Orta Doğu Ülkeleri'nin yüzde 41,6 pay ile ilk sırada yer aldığı, AB Ülkeleri'nin yüzde 19,7 pay ile ikinci ve Afrika Ülkeleri'nin ise yüzde 15,1 pay ile üçüncü sırada yer aldığı görüldü. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Ocak ayında 160 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve Irak, ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, İtalya, Libya, Suriye, Almanya, İsrail ve İran'ın en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında olduğu belirtildi. İhracatı yapılan mal grupları incelendiğinde ise makine halıları, kumaşlar, iplikler, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile ayakkabıların en çok ihracatı yapılan mal grupları olduğu ifade edildi.



Gaziantep, en çok ihracat yapan 6. il



2019 yılına göre yüzde 5,3'lük artış ve 616 milyon 456 bin dolarlık rekor bir ihracatla yıla başlayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif ili Gaziantep'in, Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili olduğu ifade edildi. Gaziantep'in ihracatında ön sıralarda tekstil ve hammaddeleri, halı, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri sektörlerinin geldiği belirtildi.



2020 yılı Ocak ayında GAİB'e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise, Kahramanmaraş'tan 78,1 milyon dolar, Mardin'den 66,2 milyon dolar, Malatya'dan 32 milyon dolar, Diyarbakır'dan 14,7 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 9,8 milyon dolar, Adıyaman'dan 6,4 milyon dolar, Kilis'ten 2,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı. - GAZİANTEP