GAZİANTEP Öğrenciler, okul koridorlarını tuvale dönüştürdü - Son Dakika

Öğrenciler, okul koridorlarını tuvale dönüştürdü

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Pınarbaşı Ortaokul öğrencileri 'Minik Ressamlar' projesi kapsamında okulun koridorlarını yaptıkları resimlerle renklendirdi.

Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan Pınarbaşı İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenciler, okulun Görsel Sanatlar öğretmeni Ayşe Gemli ile birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim ve öğretime verilen arada okulu güzelleştirmek amacıyla 'Minik Ressamlar' projesini okul yönetiminin de verdiği destekle hayata geçirdi. Suriyeli öğrencilerin savaşın korkularını üzerlerinde atmalarının da hedeflendiği projede 9'u Suriye uyruklu 15 ortaokul öğrencisi yer aldı.

Okul yönetimi tarafından malzemelerin temin edilmesinin ardında öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde koridor duvarlarını çizgi filim kahramanları ve manzara resimleri ile süsledi. Öğretmen Ayşe Gemli, projede 15 öğrencinin yer aldığını ve amaçlarının öncelikle okulu sevdirmek olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz ile birlikte yağlı boya çalışmalarına devam ediyoruz. Okulumuzun 3 katının koridorlarını renklendirdik, son katımızda çalışmalara devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bu projeyle kendilerini aşarak yeteneklerini ortaya çıkarttılar. Yine bu projeyle Suriyeli öğrencilerimizin de resim çizerek savaşın korkularını üzerlerinde attıklarını düşünüyorum" dedi.

Projede yer alan öğrencilerden Suriye uyruklu 8'inci sınıf öğrencisi Fatma Silo, 'Arkadaşlarım ve öğretmenimizle okul duvarlarını güzelleştirmek için deniz, çizgi filim kahramanlarının resimlerini yapıyoruz. Resim yapmayı seviyorum, resim çizerken savaşı da unutuyoruz" diye konuştu.