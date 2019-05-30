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GAZİANTEP Öğrenciler ve işletmeciler 'Bilişim Şenliği'nde buluştu

1 saat önce

Öğrenciler ve işletmeciler 'Bilişim Şenliği'nde buluştuGaziantep'te, Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin yıl boyunca gerçek işletmeler için geliştirdikleri projelerin sergilendiği 'Bilişim Şenliği' açıldı.

Öğrenciler ve işletmeciler 'Bilişim Şenliği'nde buluştu
Gaziantep'te, Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin yıl boyunca gerçek işletmeler için geliştirdikleri projelerin sergilendiği 'Bilişim Şenliği' açıldı.
Vali Yardımcısı Şenol Esmer, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Türe ve işletmecilerin katıldığı şenlikte öğrenciler projelerini pazarlama şansı yakaladı.
Yazılım firmaları, reklam ajansları, sektör temsilcileri, küçük ve orta ölçekli işletmelerin temsilcilerinin de katıldığı şenlikte 60 öğrenci geliştirdikleri yazılımları anlattılar.
Okul müdürü Hasan Hüseyin Özbey, bilişim teknolojileri alanı olarak sektörün içinde daha fazla yer almak istediklerini ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak için gayret gösterdiklerini söyledi.
Hasan Hüseyin Özbey, öğrencilerle, iş piyasasındaki işletmeleri buluşturma projelerinin başarıya ulaşmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek,ö Çocuklarımız yapmış oldukları çalışmaları bu şenlikte sergiliyorlar. İşletme sahiplerini davet ettik. Öğrenciler yıl boyunca büyük bir emek verdiler bu çalışmalar için. Biz öğrencilerimizi işletmecileri yan yana getirerek çocuklarımıza iş imkanı sağlamayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz farklı alanlar ile ilgili yazılımlar yaptılar. Aşı takip programından muhasebe programına kadar bir çok yazılım geliştirildi. Valilik ve Milli Eğitimden bazı projeleri kullanacaklarını söylediler. Bazı projeler ise fabrika sahipleri tarafından alındı. Bu proje öğrencisi ile birlikte istihdam edilmiş oldu dedi.
GAZİANTEP Öğrenciler ve işletmeciler 'Bilişim Şenliği'nde buluştu
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:01 Kaynak: DHA
Şahinbey, Anadolu Lisesi, Gaziantep, Güncel
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