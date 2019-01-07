Gaziantep Okul Yolunda Otobüsün Çarptığı Liseli Nehir Öldü

Okul yolunda otobüsün çarptığı liseli Nehir öldüGaziantep'te, okula gitmek için evden çıkan lise öğrencisi NehirCan Gedik (15), yolun karşısına geçmek isterken, halk otobüsününçarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Okul yolunda otobüsün çarptığı liseli Nehir öldü



Gaziantep'te, okula gitmek için evden çıkan lise öğrencisi Nehir



Can Gedik (15), yolun karşısına geçmek isterken, halk otobüsünün



çarpması sonucu yaşamını yitirdi.



Kaza, sabah saatlerinde, Alleben Mahallesi'nde meydana geldi.



Bayraktar Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Nehir Can Gedik,



okula gitmek üzere evden çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen



Gedik'e, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 H 0260 plakalı halk



otobüsü çarptı. Kazada liseli kız, ağır yaralandı. Kazayı



görenlerin haber vermesiyle olay yerine, sağlık ekibi ve



güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, liseli Nehir'i



ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Nehir Can Gedik, acil



serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Liseli kızın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun



morguna götürüldü. Anne- babasının ayrı olduğu öğrenilen Nehir



Can Gedik'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere



yakınlarına teslim edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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