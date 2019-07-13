GAZİANTEP Okuldan televizyon çalan şüpheli tutuklandı
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Okuldan televizyon çalan şüpheli tutuklandıGaziantep'in Nizip ilçesinde, okuldan televizyon çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:02 Kaynak: DHA
Okuldan televizyon çalan şüpheli tutuklandı Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde, okuldan televizyon çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı. Fırat
Mahallesi'nde bulunan Nene Hatun
Anaokulu'ndaki 2 televizyon geçen Çarşamba günü çalındı. Olayın fark edilmesinin ardından çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından içeri giren ve yüzünü bez parçasıyla gizlemeye çalışan şüphelinin İ.H.Z. olduğu saptandı. Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İ.H.Z. sorgusunda 7 Mayıs günü de Engelsiz Yaşama Merkezi'nde hırsızlık yaptığını itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.
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