Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP OKULLARIN KORKULUKLARINI ÇALMASI KAMERADAN BELİRLENEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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GAZİANTEP OKULLARIN KORKULUKLARINI ÇALMASI KAMERADAN BELİRLENEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

1 saat önce

GAZİANTEP'te, iki okulun bahçe duvarındaki demir korkulukları çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek polis ekiplerince yakalanan A.N.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP'te, iki okulun bahçe duvarındaki demir korkulukları çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek polis ekiplerince yakalanan A.N.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Şahinbey ilçesindeki 2 okulun bahçe duvarındaki demir korkulukların çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, okullardaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir kişinin esneterek demir korkulukları yerinden çıkardığını ve ardından kamyonet ile götürdüğünü belirledi. Kamyonetin plakasının belirlenmesinin ardından polisler, şüphelinin A.N.G. olduğunu belirledi. A.N.G., belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan A.N.G. emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
GAZİANTEP OKULLARIN KORKULUKLARINI ÇALMASI KAMERADAN BELİRLENEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şahinbey, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:29 Kaynak: DHA
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